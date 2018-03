Congresul PSD s-a încheiat, însă în urmă a rămas un adevărat dezastru la Sala Palatului, acolo unde s-a desfăşurat evenimentul.

Resturi de ambalaje şi peturi, mâncare împrăştiată pe jos, chiar şi sticle pline cu rămăşiţe de ţigară.

La final, după ce social-democraţii au votat, aplaudat şi s-au relaxat, Sala palatului arăta la fel ca-n gară.

Imaginile nu mai au nevoie de niciun comentariu.

