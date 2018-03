CONGRES PSD: Protest în fața Sălii Palatului. Oameni băgați în dubă de jandarmi şi amendaţi(VIDEO)

UPDATE: Protestatarii ce au fost duşi la secţia de poliţie au fost amendaţi cu o sumă totală de 6.800 de lei pentru tulburarea ordinii publice şi pentru împiedicarea forţelor de ordine de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu.

Jandarmeria a anunţat că o persoană a fost amendată cu 800 de lei, pentru tulburarea ordinii publice, iar celelalte două cu câte 3.000 de lei fiecare, pentru împiedicarea forţelor de ordine de a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu.

Protest în faţa Sălii Palatului, unde are loc, sâmbătă, Congresul PSD. Protestatarii Rezist s-au adunat în zonă și au intrat în conflict cu jandarmii. Manifestaţia a fost organizată pe Facebook.

Au fost momente tensionate între jandarmi și protestatari, pentru că cei din urmă nu sunt lăsați să se apropie de Sala Palatului. Mai mulți protestatari au fost ridicați de jandarmii care au fost mobilizați în zonă.

În jurul Sălii Palatului a fost desfăşurat un dispozitiv impresionant de jandarmi. În zonă au fost amplasate şi garduri și sunt restricții de circulație.

