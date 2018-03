Constanța: Elevi în pericol, la cămin. Pereţi plini de mucegai şi tavan găurit (VIDEO)

Pereţi plini de mucegai şi un tavan găurit, care stă să cadă. Aşa arată căminul liceului Telecom din Constanţa, unde sunt nevoiţi să locuiască şi să înveţe zeci de elevi. Tinerii spun că vin la ore cu frică şi se plâng că directoarea, în loc să îi ajute, îi ameninţă cu scăderea notei la purtare, informează B1 TV.

Elevii spun că locul unde învaţă şi locuiesc a ajuns să arate ca un adevărat beci.

”Este foarte multă igrasie, miros de mucegai, suntem şase clase care învăţăm acolo. De câte ori trecem pe hol, ne picură apă în cap”, a declarat un elev.

Mai mult, elevii se plâng că managerul şcolii nu ia nicio măsură, dimpotrivă îi ameninţă.

”Doamna directoare nu ne înţelege! De câte ori vrem să-i explicăm, ne goneşte, ne ameninţă cu nota scăzută la purtare!”, a mai spus elevul.

Iniţial, directoarea liceului a declarat vehement că în cămin nu se ţin ore. Apoi, şi-a schimbat părerea. Ea a explicat că, de fapt, lucrările la acel cămin s-au sistat de câțiva ani și că se mai fac ore, însă doar în clasele de la parter. Femeia a refuzat, însă, să dea declaraţii în fața camerelor de filmat.

Nu este pentru prima dată când elevii se plâng de condițiile în care sunt nevoiți să învețe şi să locuiască. În luna noiembrie a anului trecut, o bucată de tencuială din tavanul unei clase s-a desprins și a căzut peste un elev. Tot anul trecut, în martie, conducerea şcolii a fost amendată cu 1.000 de lei, după ce un alt elev a reclamat că, tot din cauza infiltrațiilor, din parchet au început să iasă ciuperci.

