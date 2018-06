Controverse după publicarea protocolului SRI-PG-ÎCCJ: Fostul președinte al Curții Supreme neagă că a semnat documentul (FOTO)

UPDATE 16.00: Nicolae Popa a reiterat, într-un interviu la la televiziune de știri, că nu a semnat protocolul dintre SRI, Parchetul General și ÎCCJ, interpretându-se de aici că semnătura care apare pe document este falsă.

Fostul președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, Nicoale Popa, a declarat luni, după publicarea protocolului dintre SRI, Parchetul General și ÎCCJ, că nu a semnat acest document pentru că s-a pensionat înainte ca el să fie întocmit informează HotNews.ro. Cu toate acestea semnătura sa apare pe document.

”Nu am semnat un asemenea protocol. De altfel, vă rog să vă uitați, el este semnat pe 2 septembrie 2009, când eu plecasem deja de la Curte. Am vorbit cu doamna președinte Cristina Tarcea mai devreme și am rugat-o să mi-l păstreze și mie, să mă uit pe el şi să văd despre ce este vorba. Eu nu am negociat așa ceva cu nimeni, cât am stat la Curte, în niciun caz. La 1 septembrie 2009, când am împlinit 70 de ani, am plecat de la Înalta Curte. Toate formele de pensionare erau deja depuse la CSM. Protocolul este semnat, după cum se poate vedea, la 2 septembrie 2009. Nu m-am întors să semnez așa ceva! Nici nu am mai dat pe la Curte din clipa în care am plecat. Este ceva foarte curios și sper să clarific această situație. Nu știu ce fel de cooperări au avut cei din Parchete, dar, cu siguranță, un judecător nu are ce căuta să facă parte dintr-o asemenea ecuație. Chiar am să mă duc la Înalta Curte și am să consult și documentul, și înregistrările. Pentru mine este mai puțin explicabilă această situație. După cum am văzut la televizor, semnătura este a mea, dar nu vreau să fac deocamdată speculații și nici să dezbat manopere de altă natură”, a declarat Nicolae Popa, pentru Q Magazine.

Protocolul dintre SRI, PG și ÎCCJ a fost semnat pe 2 septembrie 2009, iar decretul de pensionare al lui Nicolae Popa a fost semnat de fostul președinte Traian Băsescu pe 14 septembrie, potrivit HotNews.ro.

În acest context, Cristina Tarcea, actuala șefă a ÎCCJ a declarat, pentru Mediafax, că l-a invitat pe Nicolae Popa la Curte pentru a lămuri situația.

Protocolul SRI-Parchetul General-Instanţa Supremă a fost făcut public luni de către SRI. Documentul arată că cele trei instituţii se obligau să îşi coreleze activităţile privind culegerea de informaţii, dar şi să schimbe date şi documente. Protocolul este semnat de George Maior, Laura Codruţa Kovesi şi Nicolae Popa, fost şef al instanţei supreme. (Detalii AICI)