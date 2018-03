Cozmin Gușă, replică pentru Sorin Ovidiu Vîntu: Cum s-a negociat preluarea Realitatea și ce acte au fost semnate (VIDEO)

Cozmin Gușă, coproprietar al postului Realitatea, a intervenit telefonic pentru B1TV după interviul oferit în exclusivitate jurnalistei Sorina Matei și a răspuns afirmațiilor făcute de Sorin Ovidiu Vîntu privind preluarea televiziunii.

"A avut și vremuri mai bune Sorin, ca să fiu drăguț. Timpul trece și nu ne iartă. S-a răcorit într-un fel prin acest interviu. (...)

Am cam rupt prietenia cu el în 2008 când l-a susținut pe Oprescu, o decizie mercandilă, când eu am candidat la Primăria Capitalei. Și sigur împotriva lui Băsescu în 2009 ne-am unit într-un fel dar nu a mai fost prietenie.

Eu din februarie 2010 nu i-am mai răspuns la telefon indiferent de unde mă suna, pentru că jocul lui din 2009 de la final împotriva lui Geoană nu i l-am mai putut ierta. Când a început discuția despre Realitatea cu partnerul Maricel Păcurariu, nu am mai vorbit cu el, nu am mai comunicat nici la telefon nici direct, toate discuțiile legate de Realitatea, deși el mă invoca să fiu prezent, nu am fost prezent.

Am recunscut și la DNA acest lucru, dar este doar jumatătea de adevăr care îi convine lui Sorin să o prezinte. (...)

Eu nu am negociat cu Vîntu nimic pentru că eram certat din februarie 2010, m-am deplasat în Cipru împreună cu fata lui și am semnat eu, doar eu, un contract pentru preluarea Realitatea și un trustee valabil până când Vîntu ar fi revenit din arest ca să îl poată semna. În ziua în care eram în Cipru au descins la el procurorii, Maricel Păcurariu era în casă cu Vîntu, îi daduse o parte din bani în avans. Vîntu a fost arestat exact când se discuta contractul în Cipru împreună cu avocatul său, în septembrie 2010. (...)

Vîntu când a ieșit din arest, peste 2 zile, acasă, a semnat contractul, iar trustee-ul trebuia să fie valabil până se semana a doua anexă când Vîntu recunoaște suma de bani, acesta a fost semnat cu Vîntu și Păcurariu în prezența unui avocat, iar trustee-ul și-a încetat obiectul.

Am anexa, este și la DNA în dosarul Codruț Marta, sunt toate documentele și discuțiile pe care le-a făcut sunt înregistrate.

La mai multe luni distanță dupa aceste lucruri după ce conctract și anexa și tot, a apărut acea firma pe care ne-o vânduse din Cipru, i-o cedase înainte lui Liviu Luca, iar Luca avea toate elemente prin care firma îi aparține, iar Maricel a preluat de la Luca acel contract prin offshore pe care Vîntu l-a semnat", a afirmat Cozmin Gușă.

