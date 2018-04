Craiova: Angajații Spitalului Judeţean de Urgenţă protestează față de scăderea sporurilor (VIDEO)

Angajații Spitalului Judeţean de Urgenţă din Craiova protestează luni dimineață, nemulțumiți de scăderea sporurilor cu până la 50%, informează HotNews.

Aproximativ două sute de asistenţi medicali şi infirmieri ai unității medicale au întrerupt lucrul luni dimineață, în jurul orei 8, și s-au adunat în curtea spitalului.

Protestul acestora vine în contextul în care, în ultima perioadă, au avut loc astfel de acțiuni la mai mulțe spitale din țară. Oamenii reclamă faptul că veniturile lor au scăzut cu câteva sute de lei, în unele cazuri diminuările ajungând până la 1.300-1.500 de lei.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a purtat vineri negocieri cu sindicaliștii din sănătate, la finalul acestora anunțând că va da o circulară prin care cere spitalelor să compenseze pierderile suferite de angajați prin acordarea acestora de stimulente.

