Crima de la metrou: Magdalena Șerban a băgat spaima în gardienii de la Penitenciarul Jilava (VIDEO)

Măsuri speciale în cazul criminalei de la metrou. Gardienii de la Penitenciarul Jilava se tem că Magdalena Șerban ar putea comite un atac chiar și din spatele gratiilor. Criminala este ținută în condiții de maximă siguranță și este păzită în permanență pentru a nu intra în contact cu celelalte deținute.

Magdalena Șerban este considerată o deținută periculoasă, care îi poate ataca oricând pe gardieni sau pe ceilalți deținuți. Criminala de la metrou este închisă într-o celulă specială. Când este dusă afară, pentru porția de aer, sau când este însoțită la procuror pentru audieri, în închisoare se declanșează sistemul de siguranță pentru cei mai periculoși pușcăriași.

"«Mascații» închisorii, trupele de intervenție, intră în alertă pe perioada deplasării sale. Grupa de intervenție este anunțată imediat ce deținuta este scoasă din celula specială, de protecție, în care este închisă. Întotdeauna, doi sau trei luptători din grupa de «Intervenție» sunt în alertă în mod special pentru ea și sunt pregătiți să intervină în orice moment. În continuare, deținuta este închisă singură, la «burete»", au dezvăluit surse din penitenciar pentru ziarul Libertatea.

Femeia care a îngrozit o ţară întreagă ar putea răspunde penal pentru crima oribilă de la metrou, după ce o comisie a stabilit că aceasta avea discernământ în momentul în care a comis atrocitatea. Magdalena Şerban a fost arestată preventiv pentru că a omorât o tânără din stația Dristor din Capitală. Tragedia a avut loc în luna decembrie a anului trecut. Femeia mai este acuzată și de tentativă de omor, după ce au apărut imagini cu un alt atac asupra unei fete, tot la metrou, dar într-o altă stație. Din fericire, fata a reușit să scape cu viață.

