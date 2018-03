Crimă într-o comună din Iași: Un tânăr a fost înjunghiat şi lăsat să zacă într-o baltă de sânge (VIDEO)

Crimă îngrozitoare într-o comună din judeţul Iaşi. Un tânăr de 20 de ani a fost înjunghiat în zona gâtului şi lăsat să zacă într-o baltă de sânge. Acesta ar fi fost implicat într-un scandal spontan. Tatăl agresorului susţine că a fost autoapărare, în timp ce martorii spun că atacatorul l-a luat prin surprindere pe tânăr şi l-a lovit cu un cuţit, informează B1 TV.

Teribila crimă a avut loc într-un bar din comuna Răducăneni. Se pare că între cei doi a avut un schimb de replici înainte ca agresorul să îl atace pe tânăr cu un cuţit. Acesta l-a înjunghiat mortal în zona gâtului şi l-a lăsat pe trotuarul din faţa barului.

Tatăl agresorului crede că fiul său a fost nevoit să se apere după ce tânărul de 20 de ani ar fi sărit la bătaie.

Bărbatul a fost dus la secţie pentru a-şi explica teribilul gest. Criminaliştii continuă cercetările pentru a stabili motivele care l-au determinat să îl înjunghie pe tânărul de 20 de ani şi dacă între cei doi a fost un scandal înainte de acest incident.

