Crimă pe Secţia de Psihiatrie: Un infirmier a ÎNJUNGHIAT o asistentă, apoi s-a SINUCIS. Femeia a fost omorâtă cu zece lovituri de cuţit! (VIDEO)

Un infirmier de la Secţia de Psihiatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina a ucis o asistentă, sâmbătă noapte, după care s-a sinucis.

Cei doi angajaţi ai spitalului, asistenta în vârstă de 45 de ani şi infirmierul în vârstă de 54 de ani, erau împreună de mai multă vreme, cu perioade în care au fost despărţiţi, au povestit surse din spital, potrivit B1TV.

Sâmbătă noaptea, în jurul orei 12.30, femeia a intrat în sala de tratament cu o cafea, urmată de bărbat, pe la ora 1. 00. Au blocat uşa cu un pat, iar pe la 1.30, colegii lor au auzit ţipete din camera respectivă. Personalul medical a bătut la uşă, nu li s-a deschis, şi au chemat pompierii ca să o deblocheze.

Au spart uşa şi au găsit-o pe femeie cu şapte lovituri de cuţit în spate şi trei în gât, iar bărbatul cu venele tăiate, dar şi cu o plagă în zona gâtului.

