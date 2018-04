Criza imunoglobulinei continuă: Cele 3.850 de doze nu au ajuns încă la pacienți (VIDEO)

Criza imunoglobulinei continuă. La mai mult de o lună după ce a fost activat Mecanismul internațional de protecție civilă, medicamentele nu au ajuns încă la pacienţi, informează B1 TV. În schimb, miile de doze stau în depozite şi aşteaptă să fie distribuite. Culmea, Compania Națională Unifarm nu oferă nicio explicaţie pentru această întârziere.

Primele medicamente, 3.850 de doze de imunoglobulină, au fost aduse din Austria la sfârşitul lunii martie. Medicamentele ar fi trebuit să fie apoi distribuite la mai multe spitale din ţară.

"A ajuns și imunoglobulina din Austria, adusă prin mecanismul de protecție civilă. Colegii s-au întors și urmează distribuția. Ne ținem întotdeauna promisiunile", au scris atunci reprezentanţii Unifarm pe o reţea de socializare.

Distribuţia nu a mai avut însă loc, explică asociațiile de pacienți. Mai mult, aceştia nu au primit nicio explicaţie şi nu li s-a comunicat nicio dată la care ar putea ajunge medicamentele.

De altfel, acestea au ajuns cu întârziere în ţară şi într-o cantitate mult mai mică decât cea promisă - 10.000 de doze. Atunci, Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a explicat că întârzierile au fost cauzate de procedurile care trebuie respectate odată cu declanșarea mecanismului european de protecție civilă.

România a solicitat sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene după ce, încă din 2017, ţara noastră s-a confruntat cu o criză a medicamentelor vitale pentru bolnavi.

