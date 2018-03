Criza imunoglobulinei. Florian Bodog aruncă pisica în curtea companiilor. "Nu și-au onorat partea lor din înțelegere"

Fostul ministru al Sănătăţii Florian Bodog a intervenit în scandalul generat de absenţa imunoglobulinei de pe piaţă.

El a respins, joi seară, acuzaţiile care i s-au adus în spaţiul public şi care l-au făcut "ţapul ispăşitor pentru criza de imunoglobulină", aruncând vina în curtea companiilor farmaceutice. Fostul ministru susţine că s-au făcut ”toate demersurile legale pentru rezolvarea situaţiei”, dar că problema s-a cronicizat din cauza companiilor care ”nu şi-au onorat partea lor din înţelegere”.

"Constat cu tristețe că, nici după 28 de ani de la căderea comunismului, nu am reușit să scăpăm complet de meteahna de a ne demoniza liderii odată ce aceștia nu mai sunt în funcție. Am simțit asta pe propria piele, fiind făcut țapul ispășitor pentru criza de imunoglobulină.

Pentru cei care au interesul și răbdarea de a asculta și punctul meu de vedere, doresc să prezint următoarele date care înlătură acuzațiile nefondate care mi se aduc:

1. Am avut discuții și întâlniri atât cu asociațiile pacienților, cât și cu reprezentanții industriei farmaceutice pentru a rezolva problema imunoglobulinei. În urma acestora, Ministerul Sănătății a întreprins toate demersurile legale agreate împreună cu partenerii de dialog pentru rezolvarea situației. Am eliminat inclusiv taxa clawback, însă companiile nu și-au onorat partea lor din înțelegere, ceea ce a dus la cronicizarea problemei.

2. ‎Stocurile de imunoglobulină achiziționate de UNIFARM și puse la dispoziția spitalelor au fost utilizate în cazurile celor grav bolnavi, internați în secțiile de Terapie Intensivă.

3. ‎În cazul cererii distribuitorului Torus Pharma, în vederea eliberării unei Autorizații pentru Nevoi Speciale (ANS) pentru imunoglobulina umană, Agenţia Naţionala a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) a transmis public decizia sa. Citez din comunicatul instituției abilitate să autorizeze sau nu un medicament pentru pacienții români: 'originea non-europeană a produsului nu poate oferi garanții asupra îndeplinirii criteriilor de siguranță și calitate impuse în cazul produselor din Uniunea Europeana, iar autorizarea prin procedura pentru nevoi speciale nu permite în acest caz (condițiile OMS 85/2013), o evaluare suficientă din punct de vedere al siguranței și calității plasmei utilizate pentru procesul de fabricație și nici a procesului de fabricație a medicamentului'. De asemenea, ANMDM precizează că, în acest caz, 'o testare punctuală a produsului finit nu ar putea acoperi toate aspectele menționate anterior și nu ar putea garanta, în totalitate, calitatea produsului'", a scris joi seară Florian Bodog, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunțat recent că a luat decizia de a declanşa mecanismul european de protecţie civilă pentru asigurarea cantităţii de imunoglobulină necesară pacienților români.

Imunoglobulina este o substanţă obţinută din plasma sanguină umană. Această plasmă, în urma prelucării, conţine anticorpi care protejează organismul împotriva bolilor. Persoanele cu boli autoimune și neurologice sunt cele mai afectate de lipsa imunoglobulinei.