Criză în SĂNĂTATE! România cere ajutor INTERNAȚIONAL! Sorina Pintea: Sute de pacienţi afectaţi. Avem un răspuns de la un stat membru (VIDEO)

Vești bune pesntru pacienți! Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat, marți, că, după ce România a cerut ajutor internațional pentru a face rost de imunoglobulină, există deja un prim răspuns, de la Crucea Roşie din Austria.

