Cum ajuti inima sa functioneze sanatos?

Bolile de inima au devenit una dintre cauzele principale de deces la nivel mondial, in Romania fiind responsabile de peste 60% dintre cauzele de deces. Daca pana acum erau atribuite varstei inaintate, din pacate, au inceput sa afecteze din ce in ce mai multi tineri. Este important de puncat ca afectiunile cardiace, de exemplu cardiopatia ischemica sau insuficienta cardiaca, odata instalate, necesita tratament pentru tot restul vietii si sunt principalele cauze care provoaca infarctul, iar acesta este compatibil cu moartea. Tratamentul este intotdeauna impus de medic si sustinut cu ajutorul suplimentelor pentru inima, dar si prin adoptarea unui stil de viata sanatos.

Ce trebuie sa stii despre bolile de inima

Bolile de inima au o componenta genetica, in sensul ca daca in familie au existat cazuri de afectiuni cardiace, persoana in cauza este mult mai predispusa sa le dezvolte pe parcursul vietii. Insa, la acest aspect se adauga stilul de viata abordat, mai exact alimentatia, sedentarismul, obezitatea, stresul si fumatul, acestea jucand un rol deosebit de important in buna functionare a inimii. La baza afectiunilor cardiace se afla hipertensiunea arteriala, hipercolesterolemia si un nivel marit de trigliceride. Acestea doua din urma cauzeaza ateroscleroza, care reprezinta depunerea de grasime (placi de aterom) pe vasele de sange si reprezinta principala cauza de infarct.

Cum previi eventualele probleme

Preventia bolilor de inima trebuie inceputa din timp, de aceea dieta sanatoasa si miscarea fizica regulata sunt obligatorii pe parcursul intregii vieti, indiferent de varsta. Este necesar sa se reduca consumul alimentelor grase, procesate, de tip fast-food si patiserie, dar si al prajelilor, iar consumul de sare, zahar si alcool trebuie limitat. Renuntarea la fumat, mentinerea greutatii corporale in limite normale, eliminarea stresului si miscarea fizica minim 30 de minute in fiecare zi sunt cele mai eficiente metode de preventie ale bolilor de inima. De asemenea, de o reala importanta sunt analizele de sange, masurarea constanta a tensiunii arteriale si electrocardiograma. Acestea pot evidentia o anumita predispozitie catre dezvoltarea ulterioara a bolilor de inima si in acest caz suplimentele pentru inima pot fi de un real ajutor.

Semne ca trebuie sa actionezi

Bolile de inima tradeaza cateva simptome care nu trebuie ignorate. Durerea toracica sau disconfortul toracic este cel mai alarmant simptom. Aceasta poate dura de la o secunda si pana la cateva zile si poate evidentia o boala cardiaca ischemica sau chiar un infarct miocardic care, deocamdata, nu a fost fatal. Alte manifestari ale bolilor de inima sunt palpitatiile, artitmiile, dispneea (respiratie greoaie), claudicatia (dureri si discomfort in membrele inferioare in timpul mersului sau in timpul exercitiilor fizice), dar si sincopa (lesinul sau pierderea cunostintei). De asemenea, oboseala generala, starea de letargie si ametelile pot trada o afectiune vasculara.