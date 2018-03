Cum arată judecătoarea Mariana Moncea, cea care de 7 ani nu reușește să soluționeze dosarul insolvenței Realitatea (FOTO, VIDEO)

Judecătoarea Mariana Moncea, cea care judecă de șapte ani dosarul insolvenței Realitatea media, însă nu a ajuns până acum la nicio soluție, va afla pe 14 martie decizia pe care Consiliul Superior al Magistraturii o va lua în cazul ei.

În ultimii șase ani, nu mai puțin de 19 sesizări au fost făcute pe numele Marianei Moncea, iar în mai mult de jumătate dintre acestea, adică 10, a fost invocat chiar cazul ”Realitatea TV”.

Aceasta este judecătoarea Mariana Moncea, unul dintre cei mai controversați magistrați din România.

Judecătoarea este şi în atenţia DNA de 5 ani. Procurorii anticorupţie anchetează modul în care aceasta a decis intrarea în insolvenţă a postului Realitatea TV.

Magistratul ar fi primit aproape 200.000 de euro ca să favorizeze gruparea Maricel Păcuraru-Cozmin Guşă- Rareş Bogdan, potrivit unui document din dosarul procurorilor.

Recent, avocatul Gheorghe Piperea preciza că decizia CSM ar putea însemna sfârșitul Realitatea TV.

”În CSM, s-ar putea să se dea startul sfârșitului #rezist -enței uneia dintre cele două televiziuni f f deontologice ale țării (mai precis, a celei care este în insolvență de cca 7 ani), prin excluderea din magistratură a unui anumit judecător sindic. Mai ales că azi a fost trimis în judecată pentru corupție principalul sponsor subteran (localizat în Cluj) al zisei televiziuni falite. De precizat că zisa televiziune bancrutară este un auto-mandatat purtător al mesajului anti-corupție...”, a scris Piperea pe Facebook.

Pe 14 martie, secția de judecători a CSM va analiza cea de-a 19 sesizare care există pe numele Marianei Moncea. Ea a fost acuzată că a intervenit în activitatea altor magistrați.

