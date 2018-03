Cum se poate întoarce un advertorial împotriva firmei care plătește: Cazul Vodafone 

Un articol publicat contra cost se poate întoarce foarte ușor împotriva firmei care a plătit pentru promovare. Este cazul cu un advertorial publicat pe site-ul zoso.ro, unde un advertorial a sfârșit prin a atrage un val de critici din partea celor care au citit articolul cu pricina.

Concret, blogger-ul Zoso a publicat un articol prin care anunța un concurs pentru toți utilizatorii aplicației MyVodafone. Cei care se înscriu pot câștiga o mașină sau alte premii zilnice.

Însă, în loc să stârnească interesul utilizatorilor, aplicația a fost practic desființată de comentariile publicate pe site. Clienții au reproșat, printre altele, faptul că aplicația dă rateuri sau că personalul companiei lasă de dorit.

Cu siguranță, Vodafone avea mai mult succes alegând să cumpere un banner online, decât o astfel de expunere.

Redăm, mai jos, o parte dintre aceste comentarii:

- ”«În plus, poți acumula runde extra de câștig prin postarea premiului câștigat pe Facebook» – de ce aş face asta? să intre mai mulţi în joc şi să îmi scadă mie şansele? şi aplicaţia şi site-ul sunt varză, la încărcarea cartelei dau rateuri”.

- ”amuzant… in clipul publicitar vodafone anunta mandru ca «sunt din nou cea mai buna retea»… ce nu-mi aduc bine aminte, poate se miluieste vreo piarizda sa-mi improspateze memoria, este momentul in care au auntat ca NU mai sunt cea mai buna retea si ca ar fi cazul sa ne portam la noii campioni, oricare ar fi fost aia.

in alta ordine de idei campania asta este absolut dementiala. sau dementa. «stim ca sunteti suficient de saraci incat cativa euro pe luna pentru un serviciu normal si de calitate, asa ca luati mocangeala de aici ca in final va dam si un premiu. o masina la care impozitul costa probabil mai mult decat castigati intr-un an»”.

- ”Vodafone ar trebui să lase naiba concursurile astea prostești și se concentreze mai serios pe procesele interne, pe angajarea și retenția de personal. Am avut recent mai multe experiențe negative cu ei cauzate de incompetența și indolența angajaților și lipsa de personal care îi face pe mulți să aibă mult mai multe sarcini decât pot duce. Una e mișto de povestit: sun la * și aud operatorul „gata, bă, că acum vorbesc cu cineva” :D.

Nici ceilalți nu sunt mai buni, din păcate, și degradarea calităților serviciilor se va resimți peste tot. Vrem o țară ca afară, dar nu cumva să muncim pentru asta…

Bine, acum nici cu firmele astea nu mi-e rușine, tăierile de costuri la greu nu au cum să nu devină vizibile, că angajații buni nu pleacă de fericire dintr-o companie”.

- ”Te pun sa activezi nu stiu ce optiuni gratuite, dupa care probabil in viitor te va durea capul sa le dezactivezi cand nu vor mai fi gratuite. Thanks, but no thanks!”

- ”La instalare imi da…Servixiu momentan indisponibil. Lovely!”

- ”De bine ce ii faci reclama, tocmai nu mai merge de azi dimineata aplicatia. In schimb am primit intr-adevăr un sms care ma duce pe o pagina unde merge. Profi, not!”

-“«Aplicatia» lor este una dintre cele mai intruzive «aplicatii». Am putea sa ii spunem fara grija «data gathering app» sau keyloger (dar din pacate nu se multumeste doar cu tastatura). Trebuie sa fii nebun sa le pui pe tava toata viata privata cu «speranta» unor premii…o tampenie fara margini. Site-ul mobil este INGROZITOR . (sa incerce specialistul lui peste, exgipa aia desteapta care l-a facut, sa se logheze si sa incerce sa caute ceva pe site…orice) Cat dezpre site-ul desktop…nu am vazut de mult timp unul asa prost, neoptimizat si greu de folosit”.