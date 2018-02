DEFLAGRAŢIE într-un IMOBIL din Iaşi: Trei victime, duse de URGENŢĂ la spital (VIDEO)

O explozie a avut loc într-un apartament din zona Alexandru cel Bun, Iaşi, în urma căruia au fost înregistraţi trei victime, printre care şi un copil.

Cele trei victime au fost transportate de urgenţă la spital, informează Observator.tv.

Explozia ar fi provenit de la o lampă de sudură, conform purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Situaţii de Urgenţă Iaşi, Silvia Bolohan.

