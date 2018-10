DEZASTRU la staţia de taxare de la Feteşti: O cabină a fost pur şi simplu distrusă de un transport agabaritic (FOTO, VIDEO)

Accident spectaculos! O cabină de la staţia de taxare de la Feteşti, camere video de supraveghere şi parapetul de protecţie au fost distruse, marţi dimineaţă, de un transport agabaritic, informează Ştirile B1 TV.

Autovehiculul transporta stâlpi de beton.

Şoferul mastodontului nu a apreciat distanţa şi a intrat în staţie distrugand tot ce i-a stat în cale.

(Foto: news.ro)

Din fericire, nu au fost inregistrate victime.

Poliţia face acum o anchetă pentru a stabili din ce cauză s-a produs accidentul şi iau în calcul şi ipoteza ca accidentul să se fi produs din cauza unei defecţiuni tehnice.



(Foto: news.ro)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.