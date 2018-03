DEZVĂLUIRI în ”Actualitatea românească”: Procuror-șef în DNA, afaceri bombă cu ”Grupul Monaco” (VIDEO)

Jurnalista Sorina Matei a făcut dezvăluiri vineri, în cadrul emisiunii ”Actualitatea românească”, despre afacerile unui important procuror din DNA cu liderul ”Grupării Monaco”.

Protagoniștii dezvăluirilor sunt procuroarea Maria Luzia Căpățână, care lucrează la DNA din mai 2012, în prezent fiind procuror-șef serviciu judiciar, omul de afaceri Dragoș Dobrescu, liderul grupării amintite, și Marian Jean Căpățână, omul de paie al lui Dobrescu. (între numele acestuia și cel al procuroarei este doar o coincidență)

Este vorba despre tranzacții și sume de bani absolut uluitoare, încasate de familia procurorului şi despre documente publice: declarații de avere, un rechizitoriu

DNA asumat de alți doi procurori, dar care în instrumentare au evitat acest caz cât și gruparea Monaco, despre firme şi despre acte din Registrul Public al statului Panama.

Potrivit declarației de avere din 2006 a procuroarei, Cezar Căpățână, socrul acesteia, și Șerban Căpățână, soțul ei, au încasat în 100.000 de euro din drepturi litigioase de la Marian Jean Căpățână.

Cele trei nume apar și în declarația de avere din anul următor, însă suma este alta, 300.000 de euro.

Acest episod al dezvăluirilor poate fi urmărit în clipul video de mai jos:

