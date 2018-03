DEZVĂLUIRILE principelui Nicolae despre ULTIMA discuție cu Regele Mihai. Ce spune despre relația cu principesa Margareta: ”Din păcate...”

Fostul principe Nicolae a avut o ultimă conversație cu bunicul său, Regele Mihai I, în 2015, la scurt timp după ce a fost înlăturat de la linia de succesiune.

Nicolae a vorbit despre acel episod în cadrul unui interviu pentru revista Point de Vue. El a povestit că, la acea vreme, Regele Mihai nu era conștient de decizia pe care Familia Regală o luase.

”A fost în septembrie 2015, exact după decizia de a mă înlătura de la linia de succesiune. Pentru o persoană de 94 de ani, el era într-o stare stabilă. Nu părea conștient de ceea ce s-a întâmplat cu o lună înainte, în august. M-a întrebat despre situația din România, despre proiectele la care lucrez și am vorbit despre pasiunile noastre comune: mașinile și avioanele”, a povestit fostul principe, pentru Point de Vue, potrivit Viva!.

Cât despre relația cu Principesa Margareta, Custodele Coroanei, și mătușa lui, Principele Nicolae a susținut că lucrurile nu s-au schimbat și, mai mult, nici propria lui mamă nu și-a schimbat atitudinea față de el: ”Din păcate, relația noastră nu este una bună și nu a fost alegerea mea. Ultima noastră întâlnire a avut loc la sfârșitul lunii ianuarie, atunci când am participat la slujba de pomenire a bunicului meu. Eu am fost extrem de respectuos, dar nu am schimbat niciun cuvânt. Absența comunicării se menține, atât cu mătușa, cât și cu mama mea”.