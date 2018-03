DNA și DIICOT fac pace. Daniel Horodniceanu: Nu sunt în război cu Kovesi (VIDEO)

După ce numele procurorul şef al DIICOT, Daniel Horodniceanu a apărut într-un dosar DNA în ceea ce privește un posibil abuz mai vechi, procurorul spune că nu există niciun conflict între el şi şefa DNA. Asta deşi la aflarea veştii procuror a declarat că ar fi fost normal să fie anunţat de dosar. Horodniceanu spune că el şi Laura Codruţa Kovesi se cunosc de mult şi nu sunt probleme între ei.

"Dimpotrivă nu suntem în niciun fel conflict. Lucrurilor simple li se dau câteodată o dimensiune exagerată. Eu nu pot să-mi explic de ce, ce am declarat ieri pot să declar în fiecare zi, e acelaşi lucru fiecare om poate avea la un moment dat un dosar penal oriunde. Oricine în ţara asta poate să facă un denunţ împotriva oricui. Cu condiţia ca dacă lucrurile nu sunt adevărate să poată să răspundă pentru ceea ce a făcut", a declarat Daniel Horodniceanu în timpul prezenței la Cercul Militar pentru bilanțul Ministerului Public.

Pentru a lămuri care este situaţia şi pentru a demonstra că între el şi şefa DNA nu există niciun conflict, procurorul a povestit că o cunoaşte de multă vreme pe Laura Codruţa Kovesi.

"Noi ne cunoaştem, suntem îm realaţii colegiale, am fost procurori şef din 2005 la DIICOT, ne ştim de 15 ani", a afirmat Daniel Horodniceanu despre Kovesi.

