Doi copii, RĂPIȚI de tatăl lor de pe stradă: Minorii au fost găsiți în apropiere de ambasada Greciei din Capitală (VIDEO)

Cei doi copii din judeţul Prahova, care au fost răpiţi de tatăl lor de pe stradă, au fost găsiţi. Minorii au fost descoperiţi, alături de cel care i-a răpit în apropiere de ambasada Greciei din Capitală, informează B1 TV. Bărbatul a fost reţinut de jandarmi.

Cei doi copii locuiau în localitatea Vărbilău împreună cu mama lor, care se despărţise de soţul ei în condiţii destul de dure, după cum arată poliţiştii care anchetează cazul. Bărbatul avea o hotărâre judecătorească prin care nu i s-a mai dat dreptul să îşi viziteze copiii.

Cu toate astea, omul a mers în Vărbilău şi a luat copiii, o fetiţă de 10 ani şi un băieţel de 8, de pe stradă, în timp ce se aflau cu o vecină a mamei, care îi luase de la școală.

Cei doi minori, împreună cu tatăl lor, care potrivit declaraţiilor mamei ar fi fost condamnat pentru trafic de stupefiante în Grecia, au fost daţi în urmărire naţională şi în consemn la frontieră. Din fericire, bărbatul nu a apucat să îi scoată din ţară.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.