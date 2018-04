DUMINICA TOMII: Ce NU ai voie să faci în această zi SFÂNTĂ! E MARE PĂCAT! Te va urmări tot anul...

Ultima zi din Săptămâna Luminată este încarcată de tradiții și obiceiuri. Aceasta poartă numele de Duminica Tomii, marcând momentul în care Isus se arată Apostolilor, printre care și Toma, cel care nu credea în învierea Mântuiorului.

În Duminica Tomii, copiii impletesc cosuri din nuiele in care se vor pune ouale rosii vopsite in ajun. In aceasta zi, junii brasoveni defileaza in centrul orasului.

Este o traditie veche de sute de ani care inca se pastreaza. Duminica Tomii se mai numeste si Pastele Mortilor sau al Blajinilor.

În această zi de sărbătoare, nu se fac treburi în casă sau la câmp. Nu se spală, nu se coase, nu se face curat. Nu este bine să te cerți sau să spui vorbe de ocară și nu trebuie să vorbești de rău de cei decedați.