După zăpadă şi viscol, apar acum inundaţiile: Teleormanul se confruntă cu grave probleme (VIDEO)

E dezastru in judetul Teleorman. Zeci de sate au fost inundate din cauza precipitaţiilor şi în urma topirii zăpezii. În unele locuri nivelul apei ajungând la 40 de centimetri. Cea mai gravă situaţie este pe drumul european 70 în dreptul localităţii Drăgăneşti Vlaşca. Străzile au devenit adevărate lacuri iar ambulanţele abia au ajuns la oamenii aflaţi in suferinta. Şi calea ferată a fost inundată, iar trenurile circulta cu restricţii.

Circulaţia a fost oprită în localitatea Drăgăneşti Vlaşca.Drumul european 70 a fost inundat pe o porţiune de aproximativ o sută de metri, iar pe drumul judeţean 503 apa a ajuns la 40 de centimetri. Pe ambele tronsoane de drum se circulă cu dificultate. Din cauza inundaţiilor ambulanţele abia au ajuns la bolnavii din zonă.

În aceeaşi zonă, a fost inundată o piaţă şi apa s-a adunat pe mai multe porţiuni drum. În satele Comoara, Văceni şi Vlaşca, 17 curţi şi trei case au fost inundate. Zeci de pompieri au intervenit, în ultimele ore pentru evacuarea apei aculumulate în curţi, case şi pe drumuri.

Greu a fost şi pentru o familie care se pregătea de înmormântare. Pe şosea apa era atat de mare încât nu mai după ce au cerut ajutorul unui vecin cu tractor, au reusit să ducă coşciugul la cimitir.

Ploile au făcut prăpăd şi în judeţul Prahova. Zeci de oameni sunt în pericol din cauza unei alunecări de teren care s-a produs în localitatea Boldeşti Scăieni. Mai mulţi localnici au fost evacuaţi.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.