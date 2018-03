Ecaterina Andronescu ADOARME în direct la TV (VIDEO)

Ecaterina Andronescu a devenit ținta ironiilor și glumelor după ce a reușit să adoarmă în timpul unei emisiuni televizate.

Muncind, probabil, din greu pentru a face sistemul de învățământ din România mai performant, Andronescu a fost atât de obosită, încât a ațipit în timpul dezbaterilor, probabil tot despre pensii, de la România TV.

Atitudinea fostului ministru sigur a oferit publicului indicii despre cât de interesantă era discuția din platou.

Sursa video: Ovidiu Vanghele

