Ecaterina Andronescu reacționează după ce ar fi fost surprinsă ațipind în direct: Nu dormeam, închideam ochii (VIDEO)

Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu reacționează după ce a devenit ținta ironiilor pentru că ar fi ațipit în direct, în timpul unei emisiuni televizate.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Bună, România!”, aceasta a negat categoric că i s-ar fi întâmplat așa ceva.

”Mi se pare chiar culmea culmilor. Cum să adorm la o emisiune? Eu am o față foarte mobilă, închid ochii, ridic din sprâncene, mă manifest când aud”, a spus Ecaterina Andronescu.

