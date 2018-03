Elena Udrea, mesaj din Costa Rica: Ce a transmis fostul ministru prin intermediul avocatului (VIDEO)

Elena Udrea e mândră nevoie mare de faptul că va deveni mămică. Şi pentru că nimic nu este mai presus de sarcina ei, fostul ministru al Transporturilor a lipsit şi la cel de-al doilea termen din dosarul privind finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din 2009. Mai mult, Udrea l-a mandatat pe avocatul ei să explice situaţia sa.

