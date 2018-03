Elena Udrea, noi declaraţii după ce a plecat în Costa Rica: "E bine să stau liniştită şi să nu fiu în nebunia de la Bucureşti"

Elena Udrea a venit luni seară cu noi precizări după ce a părăsit România şi s-a stabilit în Costa Rica, unde se află şi Alina Bica, la rândul ei personaj care aşteaptă o sentinţă definitivă în România precum fostul ministrul PDL.

Aceasta a vorbit într-o emisiune televizată despre locul în care s-a stabilit în Costa Rica şi despre cum evoluează sarcina sa.

"Am făcut poze în San Jose în capitală. Acolo stăm noi, în San Jose, în Capitală. În acele poze eram în afara oraşului. Nu stau cu Alina Bica. Eu stau la hotel acum. În primul semestru de sarcină voi căuta o locaţie mai caldă. Am o lipsă de poftă de mâncare. Am slăbit vreo două kilograme. Sunt bine în privinţa greutăţii. Mă aştept însă să iau proporţii. E conformată medical sarcina mea. Sunt servicii medicale la standarde cel puţin ca în România. Mi s-a recomandat să am linişte măcar în primul semestru de sarcină. E bine să mai stau aici ca să fiu sigur că evolează bine sarcina", a afirmat Elena Udrea la RTV.

Fostul ministrul al Dezvoltării a continuat să susţină că nu a fugit din ţară pe fondul problemelor penale şi a acuzat că în ţară se vrea acoperirea scandalurilor provocate de unele dezvăluiri făcute publice.

"E bine să stau liniştită şi să nu fiu în nebunia de la Bucureşti. Eu nu sunt fugită, nu mă ascund. Nu am nicio restricţie. Dacă ştiam că sunt aşa interesanţi, spuneam chiar eu de la început. Se vrea acoperirea scandalurilor reale cu care vă confruntaţi la Bucureşti", consideră Elena Udrea.