Elena Udrea și-a AMÂNAT întoarcerea în țară: Ce se întâmplă cu fostul ministru (VIDEO)

Elena Udrea şi-a amânat întoarcerea în ţară cu o săptămână. Avocatul fostului ministru al Turismului susţine că Udrea are în continuare nevoie de îngrijire medicală într-o clinică din Atena.

La termenul de marți, de la Curtea de Apel București s-a prezentat doar avocatul Elenei Udrea care a precizat că fostul ministru se află în continuare la o clinică din capitala Greciei. Cel mai probabil Udrea reveni în țară la finalul acestei săptămâni sau la începutul săptămânii viitoare. Asta pentru că fostul ministru vrea să participe la toate procesele pe care le are.

Între timp însă, Udrea le cere judecătorilor să îi restituie o cauţiune în valoare de 5 milioane de lei.

