Emilia Ghinescu, mama Elodiei, DECLARAȚIE-ŞOC! A vorbit cu Cristian Cioacă și i-a zis ... A aflat, în sfârşit, ADEVĂRUL

Emilia Ghinescu, mama Elodiei Ghinescu, și-a adus aminte că fostul ei ginere, Cristian Cioacă, i-a mărturist că ar vrea să se sinucidă și i-a spus că nu își va mai vedea fiica, nici vie, nici moartă.

„M-a sunat atunci după câteva zile, singura dată când m-a sunat. M-a sunat, dar noi eram, după cum nu prea stăm acasă, avem treburi, eram pe drum şi plângea de nici nu înţelegeam. Am oprit maşina ca să pot să înţeleg ce zice şi îmi spunea că: toată viaţa a făcut ce a vrut şi că acum am ascultat de părinţi şi uite ce am făcut şi că o să mă arunc cu maşina într-o prăpastie şi nu o s-o mai vezi pe Elodia nici vie, nici moartă niciodată şi chestii de genul ăsta. Şi atunci l-am întrebat: dar ce i-ai făcut? Bineînţeles că nu zicea nimic”, a declarat Emilia.

„Cam cu vreo zece zile înainte de a o omorî, m-a sunat mama lui de la Piteşti şi mi-a spus că Elodia o să mănânce o bătaie de la fiul ei soră cu moartea şi că n-ar vrea să fie în pielea ei. Un om normal nu poate să spună aşa ceva. Nici n-am luat în seamă. Şi nu au trecut nici zece zile şi s-a întâmplat această treabă. (…) Este tot timpul în mintea mea. Mai ales cum spuneţi dumneavoastră, ziua mamei pentru că şi ea era la rândul ei mamă şi copilaşul ei a rămas ca şi orfan. Nu l-am mai văzut de vreo cinci ani. Ultima oară era în clasa a II-a, în clasa I. Şi ne-am dus la şcoală şi directorul prima dată ne-a lăsat. Ne-am mai dus o dată până atunci şi ne-a lăsat să-l vedem. A doua oară când ne-am dus, nu ne-a mai dat voie. A spus că i-a interzis sora lui Cioacă să ne dea voie să-l vedem”, a mai spus mama Elodiei Ghinescu.

Mama Elodiei Ghinescu a retrăit cu tristețe ziua de 1 Martie, pentru că și-a readus aminte de fiica ei. În plus, nu și-a văzut nici nepoțelul de cinci ani, iar sora lui Cristian Cioacă îi interzice acest drept.

Condamnat la 15 ani şi 8 luni de închisoare pentru uciderea soţiei, fostul poliţist Cristian Cioacă a cerut revizuirea sentinţei, dar aceasta i-a fost respinsă de judecători.