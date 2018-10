Eveniment Miercuri 24 octombrie 2018: Luna plină în Taur scăldată în energia Scorpionului și a lui Uranus! Secrete, simțuri, stabilitate, schimbare! Ce să faci, ce să știi?

Spunem cu totii “Ramas bun” zodiei Balantei care ne-a gazduit in ultima luna de zile si ne pregatim sa intram, o data cu Soarele, in zodia Scorpionului, pana pe 22 noiembrie 2018. Acest moment este unul de cotitura si de trecere de la ritmul verii si toamnei timpurii, in care inca se simtea aerul verii tarzii, la a doua parte a toamnei ce pregateste sezonul de iarna.

Din pricina locatiei Soarelui si a apropierii sale foarte mari de Luna plina in Taur din 24 octombrie, vom experimenta un cumul de energii, mai ales ca in scena joaca un rol activ imprevizibilul Uranus retrograd in Taur, aflat in aspect astral cu Luna plina.

