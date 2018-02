Evul întunecat ortodox: Locuitorii unui sat de lângă Oradea au ajuns să-și otrăvească fântânile şi să-şi ardă bunurile, învrăjbiţi de preotul paroh (FOTO)

Aflat 10 kilometri de DN 1, imediat după Alparea, satul Sărand este marcat de o atmosfera patriarhală. Cu toate acestea, de o jumătate de an în tihnitul sătuc este cuprins de teroare.

Conflictele între sărăndani s-a iscat la mai puţin de un an după instalarea preotului ortodox Călin Ias (foto), adus de fostul protopop Dorel Rus de la Cacuciu Vechi, din Auşeu.

Abia instalat, preotul Ias a intrat în conflict unii săteni. Mircea Trifa, fostul epitrop ce administra biserica, îl acuză că ar sustrage banii parohiei. "La cum am calculat eu, ar fi vorba de vreo 40.000 lei lipsă din banii bisericii. La asta se adaugă încă 30.000 lei pe care ar fi putut să îi atragă dacă ar fi făcut documentele să primească subvenţie de la APIA pentru cele 11 hectare de teren ale parohiei şi dacă ar fi decontat banii primiţi de la Primărie ca să poată cere alţii", explică Trifa.

"La una dintre şedinţe preotul ne-a zis: «Să jonglăm cu banii pentru Dumnezeu!». Eu am răspuns: «Ba să nu jonglăm, că nu la Dumnezeu în buzunar merg banii oamenilor!»", povesteşte bătrânul. Potrivit spuselor sale, părintele s-a înconjurat de un consiliu parohial format din slugi care îi acceptă trântelile, i-au aprobat un salariu de 3.000 lei şi au acceptat ca Ias să-şi însuşească 80% din veniturile bisericii. Dezamăgit, Trifa a refuzat să mai fie epitrop: "Nu vreau să fiu părtaş la aşa ceva".

Cel mai înfocat contestatar al preotului este însă Gabriela Buda (foto), soţia fostului consilier bisericesc Dumitru Buda, care s-a retras şi el după venirea lui Ias. Apropiată bisericii, femeia a cuprins reclamaţiile localnicilor în plângeri pe care le-a înaintat Protopopiatului Oradea, Episcopiei, Mitropoliei Ardealului şi chiar Patriarhiei. Degeaba! "Răspunsul primit a fost că reclamaţiile nu se justifică", spune credincioasa.

Sesizările nu au rămas, totuşi, chiar fără efect. "Acoliţii preotului m-au reclamat la rândul lor. Eu ţin 9 vaci, aşa că mi-au trimis pe cap Finanţele fiindcă aş lucra la negru, Sanepidul fiindcă le-aş da apă infestată şi Mediul pentru că aş polua cu bălegar", zice femeia. Controalele, cum au venit, aşa au şi plecat. Singura amendă, de 1.500 lei, i-au aplicat-o cei de la Mediu, care au constatat că nu îşi impermeabilizase fosa septică. "N-au ţinut cont că aveam lucrările gata şi mai trebuia doar să pun folia de plastic", explică săteanca.

După aceasta lucrurile s-au degradat. Într-o noapte, la sfârşitul lunii august, nişte necunoscuţi au infestat fântâna de pe uliţa femeii, vărsând în ea ulei ars. Grăsimea s-a infiltrat în pereţii din beton, aşa că - oricât va fi spălată - fântâna nu mai poate folosită. "De acolo duceam apă 20 de familii, dar eu zic că aveau treabă cu mine. De acolo adăpam vacile", povesteşte Gabriela.

Că era o răzbunare a devenit şi mai clar o lună mai târziu, în septembrie, când grajdul de la intrarea în sat (foto) a fost incendiat. "Acolo îşi ţineau oamenii din sat fânul pentru vaci. Cineva o fi crezut că-i al meu şi i-a dat foc să-mi facă rău", crede femeia.

În noaptea de 27/28 ianuarie, o mână criminală a incendiat Land Roverul familiei Buda, parcat lângă fântâna infestată. "Era cam miezul nopţii. Mă pregăteam să mă culc când am auzit alarma şi am văzut pe geam maşina în flăcări. Am sunat la şefu’ să vină iute şi am fugit să trag apă", povesteşte Attila Notin, angajatul familiei Buda, care a descoperit incendiul.

Ajutat de Attila şi de vecini, proprietarul a stins focul înainte de sosirea pompierilor. "Şi acuma sunt ars pe mâini. Am ridicat capota motorului cu o rangă, ca să scot bornele de la baterie", povesteşte Dumitru Buda. Bărbatul spune că nu are nicio îndoială cu privire la ţinta atacului. "E clar că a pus foc cineva din sat. Attila a văzut doi inşi fugind, iar cineva oprise curentul de la transformatorul de pe stradă, ca să fie întuneric". Familia Buda bănuieşte că în spatele incendierii ar sta oamenii preotului, enervaţi de reclamaţiile făcute împotriva acestuia. "Alt motiv nu văd...".

În prezent, Poliţia cercetează toate cele trei evenimente, atât infestarea fântânii şi incendierea grajdului, cât şi distrugerea maşinii. "A fost întocmit un dosar penal, există un cerc de suspecţi şi se fac cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de distrugere prin incendiere şi infestarea apei în vederea identificării autorilor şi recuperării prejudiciului", a transmis BIHOREANULUI comisarul Alina Dinu, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Bihor.

Printre cei chemaţi să dea declaraţii s-a numărat inclusiv preotul ortodox din localitate. "Sigur că am fost citat la Poliţie. 120 de persoane au fost!", declară părintele Călin Ias. Se jură, însă, că nu are nicio legătură cu incendierile, nici el, nici apropiaţii săi: "Poliţia cercetează. Suntem şi noi interesaţi de răspunsul în această problemă". Potrivit preotului, cercul de suspecţi ar fi mult mai mare decât bănuieşte enoriaşa Gabriela. "Nu e normal să se ajungă la astfel de gesturi, dar doamna Buda este în conflict cu tot satul. Să nu mă implice pe mine în problemele ei!", zice preotul.

Cu toate acestea, necazurile se abat exclusiv asupra celor care îi contestă faptele mei puțin creștinești.

Contactat de BIHOREANUL, protopopul Oradiei, Simion Goga, a confirmat că reprezentanţii Episcopiei urmăresc "cu îngrijorare" conflictul de la Sărand, dar a refuzat să confirme oficial, "fără binecuvântarea Preasfinţitului episcop", măsurile stabilite în sarcina parohului.