Exercițiu naval NATO de amploare în Marea Neagră: SPRING STORM 18, un concept unic de antrenare (VIDEO)

Peste 1.700 de militari români și străini vor participa, în perioada 5-15 martie, la unul dintre cele mai mari exerciții multinaționale, organizat de Forțele Navale Române, pe teritoriul Dobrogei și în apele internaționale ale Mării Negre.

“Exercițiul Spring Storm 18 are la bază un concept unic de antrenare întrunită a Forțelor Navale, Aeriene și Terestre, accentul fiind pus pe secvențe specifice operațiilor amfibii în cadru aliat, precum și pe secvențe de luptă împotriva minelor marine, într-o zonă de debarcare pe țărm”, potrivit navy.ro.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.