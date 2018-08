Explicații în Comisia de Apărare: Jandarmii au avut numerele de identificare acoperite cu bandă adezivă pentru că instituția stă prost cu dotarea și s-au împrumutat căștile unor colegi (VIDEO)

Deputatul PMP Robert Turcescu a dezvăluit ce s-a discutat în Comisia de Apărare din Parlament după ce presa a fost dată afară de la ședința în care ministrul de Interne Carmen Dan, șeful DSU, Raed Arafat și reprezentanții Jandarmeriei au fost audiați cu privire la violențele de la protestul de pe 10 august.

Turcescu a explicat care a fost răspunsul acestora atunci când au fost întrebați de ce unii dintre jandarmii care au intervenit în Piața Victoriei aveau numerele de identificare de pe cască acoperite cu bandă adezivă.

”Ni s-a spus că au avut plăcuțele de identificare de pe caschetă acoperite cu bandă adezivă pentru că Jandarmeria stă prost cu dotarea, nu sunt căști pentru fiecare jandarm și atunci s-ar fi confundat cumva lucrurile. Și atunci, nu era casca lui, a luat casca unui coleg care, nu se știe, murise, nu venise la locul faptei, și au luat și ei ce căști au apucat și le-au pus pe cap și, ca să nu fie confundați cu colegul decedat sau pensionat, au trebuit să acopere cu bandă adezivă. Hadeți să fim serioși!”, a declarat Robert Turcescu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.