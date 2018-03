Explicațiile primarului din Bascov după dezmățul cu SMS-uri pentru emisiunea lui Măruță: ”O să recuperăm banii de la...” (VIDEO)

Aproape 20.000 de euro trebuie să achite Primăria Bascov unui furnizor de telefonie mobilă, după ce angajații au trimis SMS-uri de pe telefoanele de serviciu, pentru a susține ansamblul folcloric al Casei de Cultură din localitate, într-o competiție organizată in emisiunea La Măruţă. Mesajele au fost trimise la îndemnul primarului Gheorghe Stancu. Consilierii s-au opus ca factura să fie plătită din bugetul local iar acum toată lumea se întrebă cine va suporta costurile.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!”, primarul din Bascov, Ghoerghe Stancu, susține că a fost vorba despre o sumă mult mai mică și că banii vor fi recuperați de la salariații primăriei.

”Pe măsură ce concursul a înaintat, am considerat, fiind aproape de faza de semifinale să sprijinim. Suntem o localitate cu 13.000 de locuitori și am angrenat toți locuitorii comunei, prin ziarul comunei, pe prima pagină, în care le-am sugerat ideea că suntem în această competiție și dacă dumnealor vor să ne ajute prin aceste SMS-uri.

Factura a fost de 218 milioane de lei vechi. Înainte factura era în jur de 30-40 de milioane. (...) Noi am dat SMS să reprezentăm o instituție publică și ansamblul unei instituții publice.

O să recuperăm banii de la salariații primăriei, prin angajamentul de plată care a fost vionța dumnealor să susțină. De la abonament, diferența o plătesc ei”, a declarat Gheorghe Stancu.

