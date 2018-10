FENOMENE EXTREME. Anunț de ultimă oră de la meteorologi: Vremea se va răci brusc. România va fi lovită de PRIMELE NINSORI! (VIDEO)

Vremea de strică de marți seară. ANM anunță că un val de frig va lovi țara noastră în perioada următoare.

Meteorologul romica Jurca a precizat pentru Știrile B1 TV că temperaturile vor scădea brusc de marți până vineri, inclusiv. La munte se vor înregistra ninsori, iar în celelalte zone vor fi ploi și vânt însemnat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.