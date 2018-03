Fenomenul de "PLOAIE ÎNGHEȚATĂ" lovește ROMÂNIA! Vezi aici CELE MAI AFECTATE județe (VIDEO)

Mare atenție! Am scăpat de ninsori și viscol, însă acum ne va de furcă temuta ploaie înghețată. Un fenomen extrem de rar, care va afecta mare parte din țară, informează B1 TV. În Capitală, dar și în alte orașe, stropi mărunți de ploaie vor transforma șoselele, mașinile, firele electrice ori pomii în sticlă.

Numit de specialiști ”freezing rain”, fenomenul meteo extrem va afecta zone din Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Străzile vor deveni uriașe patinoare, iar trotuarele vor și ele acoperite de gheață.

Fenomenul apare de obicei când un front atmosferic de aer cald se suprapune peste un front rece aflat sub temperatura de îngheț. Înghețul are loc instantaneu la contactul cu suprafețele reci de la sol.

De asemenea, ploaia înghețată poate duce la ruperea cablurilor electrice și, inclusiv, la pene extinse de curent.

