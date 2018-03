Fetiță din Vaslui, pusă de mamă să cerșească la -10 grade. Și reacția autorităților a stârnit furia oamenilor

O fetiță din Vaslui a fost obligată de propria mamă să cerșească la o temperatură de -10 grade Celsius. Într-un ger năprasnic, copila s-a așezat pe ciment și a întins mâna, așteptând mila trecătorilor. Un tânăr a fotografiat-o, a alertat Poliția și Protecția Copilului, despre care spune că nu au luat măsuri.

”Așa ceva este inacceptabil, să pui un copil să cerşească la -10°C cu fundul pe beton. Poza a fost făcută în fața magazinului Vascar de pe strada Traian, fetiţa a spus că a fost pusă de mama ei, pe care a spus ca o cheamă Lili, și era înghețată bocnă. Am sunat la Poliție și am rămas cu promisiunea că o să vină cineva, dar nu a venit. Nu am putut sta prea mult, deoarece trebuia să merg la școală”, a scris Vasilică, pe Facebook.

După ce au văzut imaginea emoționantă, internauții au criticat în termeni duri lipsa de reacție a autorităților, notează vremeanoua.ro.

”Da’ Poliția, frate, ce face???? Așteaptă la trecerea de pietoni și ascunși prin curbe să ia permise…să meargă să ia copilul ăla de acolo că dacă îngheață, Ferească Dumnezeu, ridică din umeri”, a scris un vasluian, pe Facebook.

”Aia nu e mamă, e criminală…Să se sesizeze reprezentanții Protecției Copilului, să îi ia copilul”, a comentat un altul.

Unii au scris că au văzut-o pe fetiță cerșind și în alte locuri din Vaslui.

Pentru că nu a fost ajutată, micuța s-a întors acasă la mama sa.