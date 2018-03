Firea: Achiziționăm 500 de apartamente pentru medici (VIDEO)

Veşti bune pentru medici! Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunţat că vor fi cumpărate 500 de apartamente pentru medici şi asistente, informează B1 TV. Proiectul vine după ce mai mulţi medici s-au plâns de costul chiriilor din Capitală şi de faptul că nu îşi permit o locuinţă. Autorităţile au în plan şi construirea de locuinţe sociale. O altă veste bună au primit toţi cei care vor să îşi cumpere o locuinţă prin Prima Casă: programul va continua până în 2021.

Medicii vor primi locuinţe de la stat. Primăria Capitalei a alocat 15 milioane de euro în acest an pentru achiziţionarea a aproximativ 300 de locuinţe de serviciu pentru cadrele medicale.

Gabriela Firea a anunţat că primăria Capitalei va deveni un jucător activ pe piaţa imobiliară şi va veni în sprijinul celor care au nevoie de o locuinţă socială. Şi numărul acestora nu este deloc mic, anunţă edilul: ”avem 3.000 de cereri nerezolvate la nivelul primăriei pentru situații grave de familii care nu au unde să locuiască. Primăria Generală a înființat Trustul de construcții metropolitane, care va demara în acest an construcția de unități locative pentru cazurile sociale”.

Pe de altă parte, piaţa imobiliară a cunoscut un avânt şi datorită programului Prima Casă, un program care şi-a dovedit eficienţa, consideră ministrul pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea.

”Acest program și-a atins scopul. Va continua până în 2021, dar și atât timp cât va fi necesar în piață”, a anunțat Oprea.

PRIMARUL GENERAL, GABRIELA FIREA: ”VOM ACHIZITIONA 500 DE LOCUINTE PENTRU CADRELE MEDICALE DIN CELE 19 SPITALE ADMINISTRATE DE MUNICIPALITATE SI VOM CONSTRUI ANSAMBLURI DE LOCUINTE PENTRU ANUMITE CATEGORII SOCIALE, CARE NU ISI PERMIT SA CUMPERE IMOBILE DE PE PIATA LIBERA. DE ASEMENEA, VA FI ORGANIZAT UN CONCURS INTERNATIONAL DE SOLUTII PENTRU REABILITAREA BULEVARDULUI MAGHERU”



Primarul General, Gabriela Firea, a participat astazi la conferinta „Piata Imobiliara – Tendinte si Obiective pentru 2018 ”, in cadrul careia a prezentat mai multe proiecte imobiliare ale Municipalitatii.

LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU PERSONALUL MEDICAL DIN CELE 19 SPITALE AFLATE IN ADMINISTRAREA PRIMARIEI CAPITALEI

Primarul General, Gabreial Firea: ” Primaria Capitalei a decis sa devina jucator activ pe piata imobiliara. Avand in vedere ca domeniul medical a devenit deja o urgenta, suntem interesati sa intram si pe nisa de locuinte de seriviciu. In cele 19 spitale administrate de Primarie

Capitalei avem 1.100 de medici si 3.500 de asistenti si asistente. Am luat decizia sa alocam suma de 15 milioane de euro care va merge catre achizitia de locuinte de pe piata libera. In prima etapa, dorim sa achizitionam 300 de apartamente, iar in a doua etapa, 200. In total, dorim sa achizitionam 500 de garsoniere, apartamente cu doua si trei camere pentru medici si asistenti, in zona celor 19 spitale, dar si in zone cu acees la metrou si statii RATB”.

LOCUINTE PENTRU CAZURILE SOCIALE, CARE NU ISI PERMIT SA ACHIZITIONEZE CASE DE PE PIATA LIBERA

Primarul General a amintit si de Trustul de Cladiri Metropolitane, prima societate comerciala a holdingului municipal „Bucuresti Capitala Europeana”, care a fost aprobata de CGMB in luna ianuarie a anului 2017: ” Trustul nu vine in defavoarea afacerilor private, ne adresam unei nise diferite, si anume cea sociala. Avem 3000 de unitati locative speciale nerezolvate. In prezent se rezolva foarte putine cazuri pe an, este o tensiune sociala ridicata. Cazurile acestea nu se vor incadra in standardele de creditare pentru o banca sau dezvoltator si vor ramane cu situatia locativa nerezolvata”.

Primarul General a explicat faptul ca premisele de la care a plecat aceasta initiativa sunt legate de cererea mare de locuinte in Bucuresti si de dificultatile cu care categorii foarte largi de cetateni se confrunta atunci cand vor sa aplice pentru un credit bancar prin care sa-si finanteze achizitia unei locuinte: ”De aceea dorim sa infiintam aceasta societate care sa construiasca locuinte sociale la preturi mult mai mici decat cele disponibile pe piata. Pe de o parte, municipalitatea va avea control asupra cheltuielilor pe intreg lantul, iar obiectivul principal al societatii nu este profitul, ci constructia de locuinte cu costuri cat mai mici, care ulterior vor fi inchiriate sau vandute in conditii avantajoase atat persoanelor foarte sarace – asa numitele cazuri sociale, dar si tinerilor care, in mare masura, nu pot face fata preturilor sau chiriilor apartamentelor din Bucuresti. Sa nu se inteleaga de aici ca Trustul Metropolitan va lucra in pierdere! Va face profit, dar acesta va fi unul minimal si secundar ca prioritate”.

Gabriela Firea a subliniat faptul ca Trustul de Cladiri Metropolitane va fi un jucator onest pe piata, care va respecta toate procedurile legale in legatura cu achizitiile publice sau cu ocuparea fortei de munca. De asemenea, salariile din aceasta companie nu vor distorsiona piata, ci vor fi in concordanta cu venitul mediu la nivel national pe ramura.

In acest an, Primaria Capitalei isi propune sa demareze o serie de proiecte importante de construire a 7 ansambluri de locuinte sociale si pentru tineri, pentru care s-au identificat amplasamentele si sunt in curs de intocmire documentatiile preliminare.

INFIINTAREA ADMINISTRATIEI PENTRU CONSOLIDAREA CLADIRILOR CU RISC SEISMIC URGENTEAZA CONSOLIDAREA CLADIRILOR INCADRATE IN DIFERITE GRADE DE RISC SEISMIC

In ceea ce priveste cladirile cu risc seismic, Primarul Capitalei a explicat faptul ca a decis infiintarea Administratiei pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic pentru a urgenta consolidarea acestor imobile: ”Doar 20 de imobile incadrate in diferite clase de risc seismic au fost consolidate in ultimii 27 de ani, deci putem considera ca nu s-a facut nimic in acest sens. De la infiintarea Administratiei pentru consolidari, sunt deja in proces de reabilitare 5 cladiri din Centrul Istoric si au fost demarate procedurile pentru consolidarea altor 20 de imobile”.

CONCURS INTERNATIONAL DE SOLUTII PENTRU REABILITAREA BULEVARDULUI MAGHERU

Primaria Municipiului Bucuresti va initia un concurs international de solutii, in valoare de un milion de euro, pentru un proiect ce vizeaza reabilitarea Bulevardului Magheru, a anuntat Gabriela Firea; „Ne dorim ca cel putin zona centrala sa aiba o noua abordare. Prin proiectul de buget am initiat un concurs international de solutii, de un milion de euro, prin care ne dorim sa primim in beneficiul bucurestenilor un proiect pentru reabilitarea bulevardului Magheru. Este trist ceea ce se intampla acum, e un bulevard principal al Capitalei, care este pur si simplu deteriorat, nu mai este deloc pus in valoare. Cei mai multi cetateni sau companii s-au mutat din acea zona din cauza cladirilor cu risc seismic. Cred ca prin acest concurs de solutii vom putea sa beneficiem de un proiect de talie internationala, pe care sa il si declinam in perioada urmatoare”.

PLANUL URBANISTIC GENERAL VA SCHIMBA ASPECTUL CAPITALEI

Un alt subiect abordat de Primarul General in cadrul evenimentului este Planul Urbanisc General al Capitalei: ” Suntem extrem de interesati de Planul Urbanistic General al Capitalei, pentru a elimina erorile urbanistice si arhitecturale care au aparut ca urmare a faptului ca Bucurestiul s-a dezvoltat haotic dupa Revolutie. Actuala administratie este constant preocupata de modul in care se dezvolta Capitala, astfel incat aceasta sa urmeze modelul altor capitale europene. Bucurestiul este un oras frumos, plin de istorie si este important sa ii valorificam potentialul la maxim”.