Firea: Niște domni de la ELCEN vor să rămână cu salariile mari într-o entitate economică muribundă. Trag un semnal de alarmă! (VIDEO)

Edilul Capitalei, Gabriela Firea, anunţă schimbări majore la RADET, principalul furnizor de apă caldă şi încălzire, informează B1 TV. Firea a numit un administrator special la regie. Primarul a avut, însă, critici pentru cei din conducerea ELCEN, instituție cu datorii uriașe.

Primarul Capitalei a criticat dur conducerea ELCEN, dar și ministrului Justiţiei i-a reproșat că nu a lăsat Primăria să cumpere ELCEN la valoare nominală, ci la preţul stabilit de evaluare.

