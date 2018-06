Fiul consilierei premierului Viorica Dăncilă, la ÎNCHISOARE: Pentru ce a fost încarcerat Samuel Varga

Samuel Varga, fiul consilierei pentru problematica romă a premierului Viorica Dăncilă, Dana Rozalia Varga, a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu executare.

Inculpatul a fost încarcerat în Penitenciarul Rahova după ce i-a dat mașina unui amic care nu avea permis de conducere, potrivit jurisprudenta.com.

Apelul formulat de Samuel Varga împotriva sentinței Judecătoriei Huedin a fost respins de Curtea de Apel Cluj.

„ În baza art. 396 alin. 1, 4 şi 10 NCPP rap. la art. 83 NCP, cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP, stabileşte pedeapsa de 10 luni închisoare pentru inculpatul V.R.T. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată prev. de art. 335 alin. 1 NCP. În baza art. 83 alin. 1 şi 3 NCP amână aplicarea pedepsei închisorii pe un termen de supraveghere de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, termen stabilit în condiţiile art. 84 NCP. În baza art. 85 alin. 1 NCP pe durata termenului de supraveghere inculpatul trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile, precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În baza art. 86 alin. 1 NCP pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1 lit. c) - e) se comunică Serviciului de Probaţiune Cluj. În baza art. 404 alin. 3 NCPP atrage atenţia inculpatului asupra consecinţelor nerespectării măsurilor de supraveghere şi obligaţiilor impuse şi ale săvârşirii de noi infracţiuni în cursul termenului de supraveghere. II. În baza 335 alin. 3 NCP, cu aplicarea art. 35 alin. 1 NCP, condamnă inculpatul V.S. la pedeapsa de: 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de încredinţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană despre care ştie că nu deţine permis de conducere, în formă continuată. Constată că prin sentinţa penală nr. 98/21.01.2016 a Judecătoriei Aiud pronunţată în dosarul nr. 4030/175/2015, definitivă prin neapelare la data de 08.02.2016, s-a stabilit pentru inculpat o pedeapsă de 1 an închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 335 alin. 2 NCP şi s-a dispus în baza art. 83, 84 NCP amânarea aplicării pedepsei pe un termen de încercare de 2 ani. În baza art. 88 alin. 3 NCP revocă amânarea aplicării pedepsei de 1 an închisoare stabilită prin sentinţa penală nr. 98/21.01.2016 a Judecătoriei Aiud pronunţată în dosarul nr. 4030/175/2015, definitivă prin neapelare la data de 08.02.2016 şi dispune aplicarea pedepsei de 1 an închisoare. În baza art. 88 alin. 3 teza a II-a NCP, cu referire la art. 39 alin. 1 lit. b) rap. la art. 38 alin. 2 NCP, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an închisoare, la care se adaugă un spor de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită, respectiv 2 luni închisoare, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa de 1 an şi 2 luni închisoare. În baza art. 274 alin. 1 teza a II-a NCPP suma de 360 lei cu titlul de onorariu cuvenit avocatului din oficiu al inculpatului V.R.T., d-na Marc Lotica conform delegaţiei din 20.06.2017 va rămâne în sarcina statului şi va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei în contul Baroului Cluj. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 NCPP obligă inculpatul V.R.T. la plata sumei de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. În baza art. 274 alin. 1 şi 2 NCPP obligă inculpatul V.S. la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Cu apel în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.01.2018” se transmite în soluția dată de Curtea de Apel Cluj.