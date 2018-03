Fostul șef SRI Prahova, urmărit penal pentru ucidere din culpă (VIDEO)

Fostul șef SRI Prahova este urmărit penal pentru ucidere din culpă. Silviu Deatcu a omorât, în decembrie anul trecut, o femeie după ce s-a urcat beat la volan.

Deatcu a fost depistat cu o alcoolemie de 0,43 la mie în aerul expirat.

Parchetul Militar a deschis dosar de ucidere din culpă, dar ofițerul SRI a fost lăsat în libertate.

După aceasta tragedie, Deatcu a demisionat de la conducerea Serviciului.

Accidentul a avut loc aseară în jurul orei 22.00 în localitatea Tâncăbeşti din judeţul Ilfov. (Mai multe DETALII AICI)

