FSLI: În peste 1000 de şcoli va fi BOICOTATĂ simularea examenului de evaluare naţională! (VIDEO)

Situaţia învăţământului românresc este tot mai tragică! În prag de simulare a examenului de evaluare naţională, sindicaliştii trag un semnal de alarmă.

Astfel, cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unităţi de învăţământ, au optat să boicoteze simularea evaluării naţionale, care are loc în perioada 5-7 martie 2018, anunţă FSLI, precizând că angajaţii din educaţie au recurs la această formă de protest din cauza nemulţumirilor majore şi a lipsei de răspuns din partea Guvernului, dar şi a liderilor celor două Camere din Parlamentul României, la solicitările lor, scrie Ziare.com.

Conducerea executivă a Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, membrii Biroului Operativ, precum şi cei ai Colegiului Naţional al Liderilor afirmă că susţin demersul cadrelor didactice, pe care le asigură de tot sprijinul pentru perioada următoare, adăugând că şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi este alături de FSLI în acest demers.

