Prezenţa iubitei lui Liviu Dragnea la Congresul PSD de sâmbătă de la Sala Palatului a atras atenţia tuturor, mulţi punând întrebarea dacă nu urmează şi ca aceaştia să se căsătorească.

În cadrul unei declaraţii date presei luni de la sediul PSD, Gabriela Firea a fost întrebată dacă Irina Alexandra Tănase are profil de Primă Doamnă a României.

"De ce nu? Eu aş zice că da", a răspuns Gabriela Firea.

Primarul general a vorbit şi despre tânără, afirmând că o ştie pe aceasta de la anumite evenimente şi este o persoană implicată care îl susţine în activitatea politică pe Liviu Dragnea şi se implică personal pentru a ajuta la organizarea unor acţiuni.

"Este o tânără care cred că este de viitor în sensul că mi se pare extrem de preocupată ca lucrurile să meargă bine. Ne cunoaştem şi de la alte evenimente private. (...) Ştiu că a ajutat foarte mult la organizarea unor evenimente caritabile, umanitare, de Crăciun sau de Ziua Femeii", a mai afirmat Gabriela Firea.

