Galaţi: Viermi, descoperiţi în baia Spitalului de Copii Sfântul Ioan (VIDEO)

Spitalul de Copii Sfântul Ioan din Galați este vizat de o anchetă după ce au fost distribuite pe internet imagini revoltătoare cu viermi în toaletele unităţii. Conducerea spitalului susţine că este vorba despre un caz izolat, informează B1 TV.

Imaginile scandaloase au fost surprinse într-o baie de la etajul 1 al Spitalului de Copii din Galaţi de o mamă care se pregătea să îşi ducă fiica la duş. Îngrozită, femeia a chemat o asistentă.

"La spitalul de copii din Galați, soția a găsit viermi în baie, pe jos. Femeia de serviciu a spus că degeaba facem reclamație, că nu se rezolvă nimic, ca așa avem noi românii mentalitatea de săraci și proști. Oameni buni, ne mănâncă viermii!. Share masiv, vă rog", a scris soţul femeii într-un mesaj postat pe Facebook.

Conducerea spitalului susţine că este vorba despre un caz izolat şi că se fac frecvent igienizări.

"Suntem în curs de anchetare și încercăm să aflăm ce s-a întâmplat sub cădița de duș. Am verificat și nu mai este problemă, secția este reabilitată, noi facem iginenizări tot timpul. Nu cred că asistentele au fost ironice, fiecare interpretează cum vrea, eu le cunosc pe asistente și știu că se comportă foarte bine", a declarat Victorița Ștefănescu, managerul spitalului din Galaţi.

Cazul a intrat și în atenția inspectorilor de la Direcția de Sănătate Publică.

