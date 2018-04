Gorj: Un primar s-a dat singur în judecată. Cum a fost posibilă situația absurdă (VIDEO)

Primarul din localitatea gorjeană Stejari s-a dat singur în judecată. Robert Păiuşi a încasat ilegal un spor din partea instituţitei pe care o conducea. Lucrurile nu au mers însă conform planului. Primarul a pierdut procesul la Tribunalul Gorj şi acum el este cel care trebuie să scoată banii din buzunar, informează B1 TV.

Robert Ionuţ Păiuşi le-a promis marea cu sarea alegătorilor din comuna Stejari, însă una din primele măsuri adoptate după ce a câştigat alegerile locale din 2016, a fost să își rotunjească veniturile. La doar patru luni după ce a devenit primar a dat o dispoziţie prin care îşi acorda un spor de dificultate lunar, de aproape 1.700 de lei.

El ar fi urmat să beneficize de bani din calitatea de membru în Comisia locală de aplicare a legilor fondului funciar, arată presa locală din Gorj.

În februarie 2017 Păiuşi a emis o nouă dispoziţie prin care o revoca pe cea prin care şi-a acordat sporul salarial. Trei săptămâni mai târziu, Robert Păiuş, de data asta din calitatea sa de preşedinte al al comisiei de fond funciar, face o cerere pe care o adresează culmea primarului din Stejari, adică acelaşi Păuşi, prin care cere anularea dispoziţiei din februarie.

Situaţia absurdă continuă când cinci zile mai târziu primarul Păuşi îi răspunde negativ preşedintelui Comisiei, Păuşi, şi motivează cu o decizie a Instituției Prefectului - Județul Gorj. Două zile mai târziu omul s-a dar singur în judecată.

Tribunalul însă nu i-a dat dreptate şi acum Păuşi trebuie să înapoieze Primăriei sporul încasat ilegal. În total nu mai puţin de 5.000 de lei. De altfel conform declaraţiei de avere depuse în iunie 2017, Robert Ionuţ Păiuşi are venituri anuale din indemnizaţia de primar în valoare de 22.800 de lei, ceea ce înseamnă că el câştigă lunar 1.900 de lei.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.