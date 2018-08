Guccifer, hackerul care a spart contul familiei fostului președinte al SUA, din nou în fața procurorilor. Americanii cer extrădarea sa (VIDEO)

Celebrul hacker Guccifer, pe numele său adevărat Marcel Lazăr Lehel, a ajuns din nou în fața procurorilor.

Hackerul, închis la penitenciarul Bârcea pentru 7 ani, a fost adus cu salvarea la Curtea de Apel Alba Iulia.

Pe rolul instanței se află dosarul de extrădare a hackerului către Statele Unite ale Americii unde are de ispășit o pedeapsă de patru ani și patru luni de închisoare, scrie Alba24.ro.

După o deliberare de aproximativ 5 minute, cauza a fost amânată până pe data de 28 august.

Marcel Lazăr Lehel este acuzat că a spart mai multe conturi de email ale unor oameni importanți, atât din țară cât și din străinitate. Printre aceștia: conturile de e-mail ale familiei Bush și a fostei secretare de stat Hillary Clinton, dar și emailul fostului șef SRI, George Maior.

De asemenea, Guccifer a mai spart conturile unor personalități precum comedianul Steve Martin, actrița Mariel Hemingway, trei membri ai Camerei Lorzilor din Marea Britanie, CEO companiei de asigurări americane MetLife și John Negroponte, fostul ambasador SUA la ONU.

