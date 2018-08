Hagi, atac la adresa politicienilor: Cei care ne conduc trebuie să aibă grijă! De ce a fost Revoluţia? Să fim mai săraci, să cerşim cu toţii?

Gică Hagi s-a arătat complet dezamăgit de cum arată România anului 2018. Totuși, soluția este tot la noi. Acesta susține că ar trebui să fim uniți, să nu ne mai certăm, ci să căutăm soluții, să muncim și să fim disciplinați. Talent există, mai crede Hagi, dar trebuie creat mediul necesar pentru ca acesta să se dezvolte.

"De ce s-a făcut Revoluţia? Asta este întrebarea mea. Dacă suntem mai slabi, dacă nu mai câştigăm, dacă nu mai suntem puternici, de ce s-a făcut? Oare nu a fost dezbinare, oare nu ne-a separat? Eu şi colegii am jucat pentru ţara noastră, am fost puternici şi respectaţi. Acum de ce nu se mai poate? Nu acesta trebuie să fie subiectul, decât să ne certăm toată ziua? Eu sunt mai mic, tu eşti mai mare, eu am ochelari, tu nu ai, de ce ai cămaşă albastră, asta auzim. Nu, ar trebui să mergem pe lucruri concrete. Să facem! Şi suntem cu toţii de vină”, a spus Hagi, într-un interviu pentru gsp.ro.

Acesta a mai afirmat că politicienii responsabili pentru felul în care a ajuns România ar trebui să aibă grijă: ”Iar cei mari, care ne conduc, trebuie să aibă grijă. Pentru ce au trecut aproape trei decenii? De ce a fost Revoluţia? De ce s-a schimbat? Să fim mai săraci, să cerşim cu toţii? Nu cred că de asta!”.

"Suntem buni, dar suntem departe de ce am fost, de anii ‘80 şi ‘90. Foarte, foarte, foarte departe. Şi acum există talent, dar susţinerea sportului este la un nivel foarte jos. Dacă îl finanţezi cum trebuie, prin legi, prin proiecte, prin angrenarea multinaţionalelor, culegi roadele. Să ajute sportul, cultura, educaţia, sănătatea, segmentele sociale care au rolul de a forma noua generaţie! Toate ţările bogate, puternice au făcut asta. Eu, dacă aş fi preşedintele României, aş investi în aceste domenii. Plus infrastructură. După aceea, România o să fie înfloritoare şi o să zâmbim cu toţii. Din păcate, în acest moment, cu toţii suntem trişti. Pentru că tot ce este în România este negativ. Nu mai vezi nimic frumos!”, a mai declarat Hagi.