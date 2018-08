HALUCINANT! Bătăi cu TOPOARE ȘI SĂBII pe o stradă din Târgu-Jiu: Poliția a reținut șase persoane! (VIDEO)

Agitaţie mare sâmbătă la Târgu Jiu! Șase persoane cu vârste între 20 şi 41 de ani au fost reținute după o încăierare care a avut loc în fața barului Cobra din localitate. Toţi erau dotaţi cu bâte și topoare pentru a condimenta acţiunea!

În urma altercaţiei, un bărbat de 38 de ani a fost rănit, având nevoie de îngrijiri medicale.

Scandalul a început în barul situat pe str. Victoriei din Târgu Jiu și a continuat în fața acestuia. O parte a fost filmat de un localnic. Pe imagini se vede că bătăușii aveau arme albe asupra lor.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au identificat rând pe rând persoanele care au fost implicate. Acum sunt pasibile de pedeapsă pentru distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. De asemenea, în contul lor sunt trei maşini vandalizate, scrie Pandurul.

