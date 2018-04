HALUCINANT. Sebastian Vlădescu recunoaşte că nu știe nici măcar să pornească un calculator (VIDEO)

Sebastian Vlădescu a avut două mandate de ministru al Finanţelor Publice, în perioada 2005-2007 şi 2009-2010.

Puţini ştiu că fostul ministru nu ştie nici măcare să porneacă un calculator. Faptul este recunoscut chiar de Sebastian Vlădescu, în timpul unui interviu.

Întrebat despre un proiect de Cod Fiscal, care fusese publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor, Sebastian Vlădescu a răspuns cu nonşalanţă: "Dacă aş şti să îl deschid (indicând spre calculator, n.r.), vi l-aş arăta. Din păcate, acest ministru al Finanţelor este 'computer illiterate'. Adică nu ştiu să lucrez cu calculatorul. (...) E public. (...) Fiul meu ştie că sunt incapabil să-l deschid, ştiu că sunt incapabil să învăţ.(...) Vrei să spun că ştiu şi după aceea să ma fac de râs prima dată când mă pune cineva să fac ceva?".

Clipul video cu acest interviu a fost publicat miercuri de Adrian Moraru, directorul Institutului de Politici Publice (IPP), pe pagina sa de Facebook.

