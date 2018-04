Herta Muller, laureată a premiului Nobel, a fost suspendată din Uniunea Scriitorilor: Care este motivul (VIDEO)

Herta Muller, laureată a premiului Nobel pentru literatură, a fost suspendată din Uniunea Scriitorilor din România pentru că nu a plătit niciodată cotizația care trebuie achitată de fiecare membru al USR.

Suspendarea unui membru al Uniunii Scriitorilor atrage după sine pierderea unor drepturi, printre care acela de a candida pentru o funcție de conducere în cadrul USR, până în momentul în care cotizația va fi achitată. Astfel, scriitoarea de origine română nu a fi exclusă din Uniune.

Acesta ne-a explicat ca in situatia Hertei Muller mai sunt si alti scriitori care nu si-au achitat cotizatia, cum ar fi, de pilda, criticul Eugen Simion.

Într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii „Talk B1”, Dan Lungu, candidat la șefia Uniunii Scriitorilor, a declarat că este vorba despre o cotizație de 150 de lei.

”Din câte am înțeles, a fost suspendată pentru că nu și-a plătit cotizația în ultimii. Știu că sună hazlui, dar așa stau lucrurile. Există o comisie de suspendări și excluderi în Uniunea Scriitorilor. Au mai dat afară vreo 20 de scriitori până acum, din alte motive, nu neapărat din pricina cotizației și acum se pare că a fost suspendă Herta Muller pentru neplata cotizației și asta atrage suspendarea unor drepturi pe care le are orice membru al Uniunii Scriitorilor. (...) Cotizația este de 150 de lei”, a declarat Dan Lungu.

Potrivit scriitorului Mircea Mihăieș, reprezentant al Filialei Timișoara în Comitetul Director al USR, într-o astfel de situație se află mai mulți membrii ai USR, printre care și Eugen Simion, informează Ziare.com.

